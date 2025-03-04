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Стало известно, сколько заработал Асу Алмабаев за поединок в главном событии UFC

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Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Появилась информация о гонорарах бойцов смешанных единоборств, которые выступили на турнире UC Fight Night 253, передает NUR.KZ со ссылкой на Sporty Salaries.

В главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе португалец Манель Капе в третьем раунде досрочно победил казахстанца Асу Алмабаева в рамках боя в наилегчайшей весовой категории.

Победитель противостояния Капе заработал самый большой гонорар на UFC Fight Night 521 тысячу долларов (350 — за выход, 100 — за победу, 50 — бонус за лучшее выступление, 21 — поощрение от спонсоров - ориентировочно 260,8 миллионов тенге по текущему курсу).

В то время как Алмабаев забрал 266 тысяч долларов США (250 — за выход, 16 — спонсорский бонус - 133,1 миллионов тенге по текущему курсу).

Бонус за „Лучшее выступление“ турнира (50 тысяч долларов) забрали Марио Пинту и Манел Капе.

Бонус за „Лучший бой“ (50 тысяч долларов) получили Насрат Хакпараст и Эстебан Рибович.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2225289-stalo-izvestno-skolko-zarabotal-asu-almabaev-za-poedinok-v-glavnom-sobytii-ufc/