Асу Алмабаев выступил с заявлением после первого поражения в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Асу Алмабаев в Instagram-аккаунте прокомментировал свое первое поражение под эгидой промоушена UFC, передает NUR.KZ.

Спортсмен стал первым казахстанцем, который выступил в главном поединке турнира UFC. В рамках шоу в Лас-Вегасе Алмабаев, занимающий восьмое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона, встретился с португальцем Манелем Капе — шестым номером весовой категории.

Бой завершился в третьем раунде поражением казахстанца техническим нокаутом. Алмабаев впервые уступил в UFC и прервал общую серию из 17 побед.

"Ассаламағалейкум! Благодарю всех, кто поддерживает. Большое-большое спасибо! Давайте поддерживать друг друга вне зависимости от того, падаем мы или поднимаемся. Иншалла, еще принесу пояс. Как мужчина я не буду искать оправдания. Все нормально!" — заявил Алмабаев в видеообращении.

Теперь в активе 31-летнего казахстанца 21 победа при трех поражениях в смешанных единоборствах.

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