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Узбекистанец Рамазан Темиров одержал вторую победу в UFC

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Узбекистанский боец ММА Рамазан Темиров
Рамазан Темиров. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Узбекистанский боец смешанного стиля (ММА) Рамазан Темиров одержал вторую победу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсмена с американцем Чарльзом Джонсоном открывал кард турнира UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Перед боем представитель США занимал 12-е место в рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг).

Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой Темирова единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 29:28.

Таким образом, 28-летний узбекистанец выиграл оба своих боя в UFC и продлил победную серию до 11 побед. Всего в его активе 19 побед при трех поражениях. С высокой вероятностью благодаря последнему триумфу Темиров войдет в топ-15 наилегчайшего дивизиона.

Что касается Джонсона, то он прервал серию из четырех побед. За карьеру в ММА 34-летний американец выиграл 17 боев и уступил в семи.

Напомним, в главном поединке турнира в Лас-Вегасе казахстанец Асу Алмабаев потерпел первое поражение в UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2224770-uzbekistanec-ramazan-temirov-oderzhal-vtoruyu-pobedu-v-ufc/