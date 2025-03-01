Асу Алмабаев с флагом Казахстана провел последнюю дуэль взглядов перед историческим боем в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Асу Алмабаев принял участие в заключительном мероприятии перед ближайшим турниром UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Ранним утром 2 марта по времени Астаны спортсмен проведет поединок с португальцем Манелем Капе в рамках наилегчайшего дивизиона. Алмабаев станет первым казахстанец, чей бой возглавит турнир UFC.

В преддверии противостояния соперники провели дуэль взглядов. Алмабаев вышел на сцену в национальном головном уборе и с флагом Казахстана на плече. Стердаун прошел без инцидентов.

Также спортсмены приняли участие в официальной процедуре взвешивания. И Алмабаев, и Капе показали 57,15 кг и уложились в необходимый лимит.

При этом по итогам взвешивания был отменен поединок Луаны Каролины, у которой возникли проблемы с весогонкой. У бразильянки был назначен бой с американкой Монтаной де ла Росой.

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