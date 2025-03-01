Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Асу Алмабаев с флагом Казахстана провел последнюю дуэль взглядов перед историческим боем в UFC

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Асу Алмабаев принял участие в заключительном мероприятии перед ближайшим турниром UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Ранним утром 2 марта по времени Астаны спортсмен проведет поединок с португальцем Манелем Капе в рамках наилегчайшего дивизиона. Алмабаев станет первым казахстанец, чей бой возглавит турнир UFC.

В преддверии противостояния соперники провели дуэль взглядов. Алмабаев вышел на сцену в национальном головном уборе и с флагом Казахстана на плече. Стердаун прошел без инцидентов.

Также спортсмены приняли участие в официальной процедуре взвешивания. И Алмабаев, и Капе показали 57,15 кг и уложились в необходимый лимит.

При этом по итогам взвешивания был отменен поединок Луаны Каролины, у которой возникли проблемы с весогонкой. У бразильянки был назначен бой с американкой Монтаной де ла Росой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2224682-asu-almabaev-s-flagom-kazahstana-provel-poslednyuyu-duel-vzglyadov-pered-istoricheskim-boem-v-ufc/