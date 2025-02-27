"Шавкат - больше звезда, чем я": Алмабаев - о дружбе с Рахмоновым

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшем дивизионе UFC, Асу Алмабаев высказался о соотечественнике Шавкате Рахмонове, передает корреспондент NUR.KZ.

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция перед турниром UFC Fight Night 253, который состоится 2 марта. Главным событием соревнований станет бой восьмого номера наилегчайшего дивизиона Асу Алмабаева и португальца Манеля Капе, который занимает шестую строчку.

В рамках общения с журналистами казахстанец ответил на вопрос о том, что среди отечественных бойцов он первым получил бой в мейн-ивенте.

"Без разницы мне, где драться - в Apex или на улице. Главное, что бой дали. Конечно, Шавкат - больше звезда, чем я. Он герой нашей страны, мы все наблюдаем, болеем, он - следующий претендент гарантированно на пояс. Мы с ним представляем один клуб, один флаг. Без разницы, кто первый. Если бы сейчас другой боец из Казахстана сидел на моем месте и возглавлял турнир, я бы порадовался и сильно болел за него", - заявил Алмабаев.

Ранее, казахстанец рассказал на пресс-конференции чувствует ли он давление от того, что он возглавит турнир UFC.

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