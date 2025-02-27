"Я - следующий претендент на пояс": Асу Алмабаев высказался о предстоящем бое в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев провел пресс-конференцию перед боем в UFC Fight Night 253 в Лас-Вегасе, передает корреспондент NUR.KZ.

2-го марта Алмабаев проведет поединок против португальца Манеля Капе. Их бой станет главным событием UFC Fight Night 253 в Лас-Вегасе.

За несколько дней до поединка казахстанец рассказал на пресс-конференции чувствует ли он давление от того, что он возглавит турнир UFC.

"Прессинг здесь создаю только я. Вообще для меня нет никаких проблем. Я чувствую себя хорошо. Я уже дрался в других промоушенах за титулы, в главных боях. Я давно не испытываю мандража. Да, в UFC первый раз в мейн-ивенте, но я чувствую себя комфортно.

Капе опасен в стойке. Отличный боец. Будем решать эти проблемы в субботу вечером. Постараемся завершить дело на все 100 процентов. В таком поединке можно ожидать от соперника всего. Мы здесь не в шахматы будем играть, мы здесь будем драться. Я тоже непростой боец. Докажу, что я готов на 100 процентов к любым вариантам. У меня 17 побед подряд. Я докажу, что я - следующий претендент на пояс", - заявил Алмабаев.

Отметим, в рейтинге наилегчайшего дивизиона Манель Капе занимает шестое место, Алмабаев - восьмое.

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