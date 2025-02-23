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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо проиграл техническим решением после тычка в глаз

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Американский боец ММА Генри Сехудо
Генри Сехудо. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо потерпел третье подряд поражение под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсмена с китайцем Сонгом Ядонгом возглавил турнир UFC в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Перед очным противостоянием Сехудо занимал седьмое место в легчайшем дивизионе (до 61,2 кг), его соперник шел строчкой ниже.

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. В третьем отрезке Ядонг попал пальцем в глаз Сехудо. Американцу потребовались медицинская помощь и пятиминутный перерыв, доступный по регламенту.

Затем поединок был возобновлен, однако по окончании раунда Сехудо заявил своей команде, что плохо видит и не может продолжать выступление. Его вновь осмотрел врач, а затем бой остановили.

Результат был зафиксирован техническим решением судей по итогам трех завершенных раундов. Сонг одержал победу на карточках всех арбитров (29:28, 29:28, 30:27).

Таким образом, Сехудо проиграл все три боя после возобновления карьеры в 2023 году. Всего на счету 38-летнего американца 16 побед при пяти поражениях. Ранее он был чемпионом UFC в наилегчайшей и легчайшей категориях. Также Сехудо выигрывал золото Олимпиады-2008 в вольной борьбе.

В активе 27-летнего Сонга теперь 22 победы при восьми поражениях, одной ничьей и одном поединке без результата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2223042-byvshiy-dvoynoy-chempion-ufc-genri-sehudo-proigral-tehnicheskim-resheniem-posle-tychka-v-glaz/