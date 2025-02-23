Казахстанец проиграл нокаутом в UFC и устроил потасовку после боя

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Николай Веретенников потерпел второе подряд поражение под эгидой промоушена UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде турнира серии Fight Night в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Его соперником был американец Остин Вандерфорд — дебютант UFC и бывший претендент на пояс Bellator.

Поединок был утвержден на коротком уведомлении и прошел в промежуточном весе (до 79,4 кг). Бой, рассчитанный на три раунда, завершился во втором.

Уже в стартовом отрезке Вандерфорд завладел преимуществом и нанес сопернику значительный урон в партере. Во втором раунде американец вновь занял доминирующую позицию и в одном из эпизодов нанес серию безответных ударов. Рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Когда Вандерфорд уже праздновал победу, Веретенников подошел к нему и возмущенно толкнул в спину. Между бойцами возникла потасовка, которую разнимала служба безопасности. Американец после этой стычки показал казахстанцу два средних пальца.

Веретенников проиграл оба боя в UFC. Всего на счету 35-летнего казахстанца теперь 12 побед при шести поражениях.

Вандерфорд выиграл второй поединок подряд. В активе 34-летнего американца 13 побед при двух поражениях.

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