Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец проиграл нокаутом в UFC и устроил потасовку после боя

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Никола Веретенников (слева)
Казахстанский боец ММА Никола Веретенников (слева). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Николай Веретенников потерпел второе подряд поражение под эгидой промоушена UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде турнира серии Fight Night в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Его соперником был американец Остин Вандерфорд — дебютант UFC и бывший претендент на пояс Bellator.

Поединок был утвержден на коротком уведомлении и прошел в промежуточном весе (до 79,4 кг). Бой, рассчитанный на три раунда, завершился во втором.

Уже в стартовом отрезке Вандерфорд завладел преимуществом и нанес сопернику значительный урон в партере. Во втором раунде американец вновь занял доминирующую позицию и в одном из эпизодов нанес серию безответных ударов. Рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Когда Вандерфорд уже праздновал победу, Веретенников подошел к нему и возмущенно толкнул в спину. Между бойцами возникла потасовка, которую разнимала служба безопасности. Американец после этой стычки показал казахстанцу два средних пальца.

Веретенников проиграл оба боя в UFC. Всего на счету 35-летнего казахстанца теперь 12 побед при шести поражениях.

Вандерфорд выиграл второй поединок подряд. В активе 34-летнего американца 13 побед при двух поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2222987-kazahstanec-proigral-nokautom-v-ufc-i-ustroil-potasovku-posle-boya/