Узбекистанский боец Нурсултон Рузибоев одержал победу нокаутом в UFC

Боец смешанного стиля (ММА) Нурсултон Рузибоев, представляющий Узбекистан, одержал досрочную победу на турнире UFC Fight Night 252, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде. Его соперником по бою в среднем весе (до 83,9 кг) был американец Эрик Макконико — дебютант промоушена.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился во втором. Уже на старте этого отрезка Рузибоеву удалось потрясти оппонента. Макконико упал, после чего попытался подняться, но вновь оказался под серией ударов. После очередного падения американца рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Рузибоев выиграл третий поединок в UFC и закрыл поражение в прошлой схватке. Всего на счету 31-летнего узбекистанца 35 побед при девяти проигрышах, двух ничьих и двух боях без результата.

Макконико потерпел третье поражение в карьере. В активе 34-летнего американца осталось девять побед.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.