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Вейли Чжан победила Татьяну Суарес и защитила пояс UFC

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Китайская девушка-боец MMA Вейли Чжан
Вейли Чжан. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Китайская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Вейли Чжан победила американку Татьяну Суарес и защитила чемпионский пояс UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный поединок спортсменок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) стал вторым по значимости событием турнира UFC 312 в Сиднее. Суарес подошла к нему на первой позиции в рейтинге дивизиона.

Бой продлился все пять раундов. Претендентка быстро оформила первый тейкдаун, но в дальнейшем преимущество перешло к Чжан. Китаянка превзошла оппонентку по количеству точных акцентированных ударов (53 против 12), длительное время контролировала ее в партере и выполнила одну попытку сабмишена.

В итоге судьи единогласно признали сильнейшей Чжан (49-46, 49-46, 49-45). Она в третий раз подряд защитила титул. Всего в активе 35-летней китаянки теперь 26 побед при трех поражениях.

Суарес уступила впервые в карьере. На счету 34-летней американки осталось десять побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2219144-veyli-chzhan-pobedila-tatyanu-suares-i-zashchitila-poyas-ufc/