Казахстанец Артем Резников нокаутом проиграл Юсуфу Раисову в реванше

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Артем Резников потерпел поражение от россиянина Юсуфа Раисова на турнире ACA 183, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в полусреднем весе (до 77,6 кг) прошел в основном карде шоу в Краснодаре. Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился уже в первом.

Со старта спортсмены задали высокий темп. На третьей минуте противостояния Раисову удалось потрясти Резникова. Когда казахстанец упал на настил, россиянин выполнил несколько добивающих ударов. Резников пытался избежать атак, но не смог, из-за чего рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Таким образом, Раисов взял реванш у своего оппонента и получил пояс BMF (Best Media Fighter — лучший медийный боец). Их первый поединок в сентябре 2020 года завершился победой казахстанца раздельным решением судей.

Изначально второе противостояние было назначено на прошлый декабрь, однако сорвалось из-за проблем Резникова со здоровьем.

Теперь на счету 33-летнего казахстанца 25 побед при девяти поражениях в ММА. Раисов выиграл 22 боя и уступил в трех.

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