"Красавица-воин": звезда ММА показала лицо после боя

Российская звезда ММА Диана Авсарагова по прозвищу Пантера показала изуродованное после боя лицо - девушка не стала скрывать травмы, передает NUR.KZ.

Селфи после поединка Диана выложила в своем профиле в Instagram.

Лицо покрыто многочисленными синяками и ссадинами.

"Прелести моей профессии", - подписала боец фотографию.

Подписчики поддержали спортсменку в комментариях.

"Ты в любом образе прекрасна", "Тебе идет", "Красавица-воин", "Бедненькая", "Береги себя", "Все равно красивая", - писали они.

По информации Sport24, Диана Авсарагова родилась 7 августа 1998 года в городе Ардон в Северной Осетии.

В детстве Диана занималась вольной борьбой и в этом виде спорта выиграла бронзовые медали на чемпионате России в категории до 60 кг в 2014 и в 2015 годах.

В 2017 состоялся дебют в ММА.

В 2019 году стала частью известной ранее лиги Bellator. Недавно Пантера подписала новый контракт с PFL - промоушен Bellator был ликвидирован после слияния с PFL.