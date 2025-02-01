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Таджикистанец Мухаммад Наимов одержал четвертую победу в UFC

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Таджикистанский боец ММА Мухаммад Наимов
Мухаммад Наимов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Таджикистанский боец смешанного стиля (ММА) Мухаммад Наимов одержал четвертую победу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире серии Fight Night в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Его бой с австралийцем Кааном Офли в лимите легкого веса (до 70,3 кг) закрывал предварительный кард.

Поединок продлился все три раунда. Наимов превзошел соперника по числу точных акцентированных ударов (37 против 32), а также четыре минуты контролировал оппонента в партере благодаря двум успешным тейкдаунам. В итоге судьи единогласно признали сильнейшим 30-летнего таджикистанца (30:27, 30:27, 29:28).

Для Наимова победа стала четвертой в UFC. Всего за карьеру в ММА он выиграл 12 боев и уступил в трех.

Офли потерпел поражения в обоих поединках в UFC. Суммарно на счету 31-летнего австралийца теперь 11 побед при четырех проигрышах и одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2217204-tadzhikistanec-muhammad-naimov-oderzhal-chetvertuyu-pobedu-v-ufc/