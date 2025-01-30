Асу Алмабаев получил нового соперника за месяц до боя в UFC

У казахстанского бойца смешанного стиля (ММА) Асу Алмабаева сменился соперник по ближайшему поединку, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN — официального вещателя UFC.

У спортсмена запланирован бой на турнире серии Fight Night, который состоится 1 марта в Лас-Вегасе.

В январе UFC официально анонсировал, что Алмабаев встретится с австралийцем Стивом Эрцегом — бывшим претендентом на титул и девятым номером наилегчайшего дивизиона. Однако в команде казахстанца "Dar Pro Team" сообщили, что данный поединок сорвался.

"Официально заявляем о том, что Асу Алмабаев в скором времени полетит в США для подготовки к бою. Снялся сам Эрцег, по пока неизвестным нам причинам", — заявили в команде казахстанца.

Затем в профиле предстоящего турнира на сайте ESPN у Алмабаева появился новый соперник. Им стал 33-летний бразилец Аллан Насименто, который не входит в топ-15 наилегчайшего дивизиона.

На счету южноамериканца 20 побед при шести поражениях. В UFC он уступил в дебютном бою, но затем выиграл два подряд поединка.

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