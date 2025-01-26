Стала известна позиция Ислама Махачева по бою с Шавкатом Рахмоновым

Российский боец смешанных единоборств Юсуф Раисов рассказал о возможном бое между обладателем пояса в легком весе Исламом Махачевым и чемпионом полусреднего дивизиона, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

После четвертой защиты титула Ислам Махачева выразил желание подраться за еще один пояс в полусредней весовой категории, в котором чемпионом является американо-палестинский боец Белал Мухаммад.

«Может быть, они поговорят. Это просто спорт. Так к этому отнесутся. Не знаю их отношений, но Ислам говорил о втором поясе. Так, наверное, и с Шавкатом (Рахмоновым) особого желания (драться) не будет. Из Казахстана парень, сосед и брат.

Не знаю, как Ислам проявит себя в полусреднем весе. Он хороший и сильный парень. Настоящий работяга. Любит тренироваться, любит находится в зале. Большинство ребят этого не любит. Махачев всегда чему-то учится. Физически он крепкий. Но в зале с полусредневесом и в клетке – разные истории», – сказал Раисов.

Ранее, появилась информация о возможной дате и месте проведения поединка между Мухаммадом и Рахмоновым.

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