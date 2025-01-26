Усман Нурмагомедов получил штраф, но в третий раз защитил чемпионский пояс Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов в третий раз защитил чемпионский титул Bellator в легком весе (до 70,3 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Чемпионский поединок спортсмена возглавил турнир PFL Champions Series 1 в Дубае. Соперником Нурмагомедова был ирландец Пол Хьюз.

Бой продлился всю дистанцию в пять раундов. В третьей пятиминутке с россиянина сняли один балл за три удара в пах оппоненту. В дальнейшем на этом отрезке Нурмагомедов смог провести первый тейкдаун.

Всего спортсмен успешно выполнил четыре из девяти попыток переводов. Хьюз не проводил тейкдаунов. По количеству точных ударов Нурмагомедов превзошел соперника со счетом 128-120.

В четвертом раунде спортсмены столкнулись головами, из-за чего у ирландца открылось рассечение. При этом врач осматривал россиянина и разрешил ему продолжить поединок.

По итогам пяти раундов Нурмагомедов одержал победу решением большинства судей (47:47, 48:47, 48:47). 26-летний россиянин в третий раз защитил чемпионский пояс Bellator в легком весе. Теперь на его счету 19 побед и один поединок без результата.

Хьюз потерпел второе поражение в карьере. В активе 27-летнего ирландца осталось 13 побед.

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