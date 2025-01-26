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Уроженец Казахстана и ученик Федора Емельяненко досрочно победил на турнире PFL

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Российский боец ММА Вадим Немков
Вадим Немков. Фото: Cooper Neill/Getty Images

Известный российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков одержал досрочную победу на турнире PFL Champions Series 1, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в соглавном событии вечера единоборств в Дубае. Его соперником по тяжелому дивизиону (до 120,2 кг) был американец Тимоти Джонсон.

Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился уже в стартовом. Немков первым же ударом открыл рассечение оппоненту, после чего продолжал наращивать преимущество.

Переведя бой в партер, россиянин выполнил удушающий прием, и Джонсон просигнализировал о сдаче. Рефери остановил поединок на четвертой минуте.

Для 32-летнего Немкова, который родился и провел раннее детство в Казахстане, победа стала четвертой подряд. Всего бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе и представитель команды Федора Емельяненко выиграл 18 боев и уступил в двух. Еще один его поединок признан несостоявшимся.

39-летний Джонсон проиграл второй раз подряд. На его счету теперь 18 побед при 11 поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2215164-uchenik-fedora-emelyanenko-i-byvshiy-chempion-bellator-dosrochno-pobedil-na-turnire-pfl/

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