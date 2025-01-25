Россиянку уволили из UFC после пощечины мужу и тренеру

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова уволена из Абсолютного бойцовского чемпионата, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Roster Watch.

Специализированный ресурс сообщил о том, что спортсменка исключена из ростера организации. Последний бой Дудакова провела в январе и потерпела второе подряд поражение, причем первое в карьере досрочное.

После поединка россиянка ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева. Впоследствии Дудакова принесла извинения за этот инцидент, а также сообщила, что тренер также является ее супругом. Гасаналиев же говорил, что "в семье бывает несладко".

Кроме того, из ростера UFC исключены представитель Бахрейна Магомед Гаджиясулов, украинец Игорь Потеря, американец Хосе Джонсон и шведка Жозефин Кнутссон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.