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Махачев заявил о готовности стать чемпионом UFC в трех весовых категориях

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Российский боец ММА Ислам Махачев
Ислам Махачев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев на пресс-конференции после турнира UFC 311 заявил о готовности взять пояса еще в двух дивизионах, передает NUR.KZ.

В рамках минувшего вечера единоборств спортсмен в первом раунде финишировал бразильца Ренато Мойкано и в четвертый раз защитил титул в легком весе, что стало рекордом UFC. После боя Махачев подтвердил готовность подняться не только в полусреднюю, но и в среднюю категорию.

"Мне нужны новая цель, новая работа. У меня контракт. Хочу, чтобы я был занят каким-то делом. Я не уйду из этого спорта, пока не получу чемпионский пояс во второй весовой категории. У меня стоит цель стать единовременным чемпионом в двух дивизионах. Не знаю, когда это произойдет. Я продолжу драться, защищать свой пояс.
Могу выиграть и в трех весовых категориях. Дайте мне такую возможность. Я готов драться и с [Дрикусом] дю Плесси, с кем угодно. Готов сделать это в трех весовых категориях. Обещаю, что если мне пришлют контракт, я буду готов", — сказал Махачев.

На данный момент поясом в среднем дивизионе владеет южноафриканец Дрикус дю Плесси, в полусреднем — американо-палестинский боец Белал Мухаммад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2212965-mahachev-zayavil-o-gotovnosti-stat-chempionom-ufc-v-treh-vesovyh-kategoriyah/

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