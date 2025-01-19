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Глава UFC заявил, что Царукяну нужно вновь заслужить титульный бой с Махачевым

Опубликовано:

Российско-армянский боец MMA Арман Царукян
Арман Царукян. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции высказался о перспективах армянина Армана Царукяна, передает NUR.KZ.

У спортсмена был назначен титульный поединок на турнире UFC 311. Однако Царукян не принял участие во взвешивании, после чего Уайт объявил о его снятии с боя из-за травмы спины.

В итоге россиянин Ислам Махачев встретился с бразильцем Ренато Мойкано и одержал победу, защитив пояс в легком весе. По словам Уайта, Царукяну потребуется вновь заслужить статус главного претендента, чтобы все-таки побиться с чемпионом.

"Сейчас ничего не могу сказать, будем думать. Я пока не знаю. Автоматически титульный бой мы ему [Царукяну] не дадим. Он должен будет снова заслужить это", — сказал глава UFC.

Ранее бывший чемпион лиги в легком весе и друг Махачева Хабиб Нурмагомедов обратился к Царукяну после его снятия с боя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2212964-glava-ufc-zayavil-chto-carukyanu-nuzhno-vnov-zasluzhit-titulnyy-boy-s-mahachevym/

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