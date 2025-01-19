Таджикистанец Муин Гафуров победил чемпиона мира по борьбе на турнире UFC 311

Таджикистанский боец смешанных единоборств (ММА) Муин Гафуров одержал вторую победу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.
В предварительном карде турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе спортсмен бился с японцем Риньей Накамурой — чемпионом мира среди молодежи по вольной борьбе. Поединок прошел в лимите легчайшего веса (до 61,2 кг).
Противостояние было рассчитано на три раунда и продлилось всю дистанцию. В первом и втором отрезках Гафурову удалось потрясти оппонента и после этого занять доминирующую позицию в партере. С преимуществом таджикистанца прошла и заключительная пятиминутка.
В итоге все три судьи признали Гафурова сильнейшим со счетом 30-27, то есть отдали ему все раунды.
28-летний таджикистанец выиграл второй бой подряд. Всего на его счету теперь 20 побед при шести поражениях.
Накамура впервые уступил в профессиональных ММА. В активе 29-летнего японца осталось девять побед.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2212886-tadzhikistanec-muin-gafurov-pobedil-chempiona-mira-po-borbe-na-turnire-ufc-311/