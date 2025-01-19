Боец из команды Хабиба Нурмагомедова продлил серию побед в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Тагир Уланбеков одержал уверенную победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен открыл кард UFC 311 поединком в наилегчайшем весе (до 56,7) с американцем Клейтоном Карпентером.

Бой был рассчитан на три раунда и продлился всю дистанцию. Значительная часть противостояния прошла в партере.

По итогам 15 минут поединка Уланбеков одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Тем самым он выиграл третий поединок подряд. Всего в активе 33-летнего россиянина из команды Хабиба Нурмагомедова 16 побед при двух поражениях.

Перед боем Уланбеков занимал 11-е место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. После победы он заявил в октагоне, что готов биться за чемпионский пояс.

Что касается 28-летнего Карпентера, то он потерпел первое поражение в карьере. В активе американца осталось восемь побед.

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