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Боец из команды Хабиба Нурмагомедова продлил серию побед в UFC

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Российский боец ММА Тагир Уланбеков (слева)
Тагир Уланбеков (слева). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Тагир Уланбеков одержал уверенную победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен открыл кард UFC 311 поединком в наилегчайшем весе (до 56,7) с американцем Клейтоном Карпентером.

Бой был рассчитан на три раунда и продлился всю дистанцию. Значительная часть противостояния прошла в партере.

По итогам 15 минут поединка Уланбеков одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Тем самым он выиграл третий поединок подряд. Всего в активе 33-летнего россиянина из команды Хабиба Нурмагомедова 16 побед при двух поражениях.

Перед боем Уланбеков занимал 11-е место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. После победы он заявил в октагоне, что готов биться за чемпионский пояс.

Что касается 28-летнего Карпентера, то он потерпел первое поражение в карьере. В активе американца осталось восемь побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2212880-boec-iz-komandy-habiba-nurmagomedova-prodlil-seriyu-pobed-v-ufc/

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