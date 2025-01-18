"Пережить и вернуться": Хабиб Нурмагомедов отреагировал на срыв боя Махачева и Царукяна

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию вокруг боя его друга Ислама Махачева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

У Махачева был запланирован титульный поединок с Арманом Царукяном на турнире UFC 311, который пройдет в ночь на воскресенье. Однако армянин в пятницу снялся из-за травмы спины. Новым соперником россиянина назначили бразильца Ренато Мойкано.

"Я узнал об этом в час ночи, перед сном. Вообще такое может произойти с каждым. Если вы помните, в марте 2017-го такое произошло со мной. Я попал в больницу, у меня была операция. Я вернулся и сказал UFC, что раз это моя ошибка, дайте мне лучшего претендента, я побью его и заслужу титульник. То же самое было со мной.

Я желаю Арману всего наилучшего. Он молодой, жесткий, сможет вернуться. Ему нужно пережить эту ситуацию и вернуться. Теперь у нас новый мэйн-ивент. Я считаю, у Мойкано большой опыт. Он уже 10-11 лет бьется в UFC, идет на серии из четырех побед. Он в расцвете сил, так что это хороший бой. Конечно, не такой хороший, как Арман против Ислама, но все равно конкурентный бой. Мы не собираемся недооценивать Мойкано", — заявил Нурмагомедов.

Хабиб помогал Махачеву при подготовке к предстоящему поединку. Также бывший чемпион UFC будет находиться в углу своего друга во время боя.

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