Махачев и Царукян провели дуэль взглядов перед титульным реваншем в UFC (видео)

Бойцы смешанного стиля Ислам Махачев (Россия) и Арман Царукян (Армения) встретились лицом к лицу перед вторым очным поединком, передает NUR.KZ со ссылкой на Х-аккаунт UFC.

Противостояние спортсменов возглавит турнир UFC 311, который состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января по казахстанскому времени. На кону будет стоять титул в легком весе, которым владеет Махачев. Царукян занимает первое место в рейтинге дивизиона.

Ранее соперники бились в 2019 году. Тогда Махачев одержал победу единогласным решением судей, а Царукян дебютировал в UFC.

Перед реваншем спортсмены приняли участие в пресс-конференции, на которой с уважением высказывались друг о друге. После ответов на вопросы Махачев и Царукян провели дуэль взглядов, а затем обменялись рукопожатием.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.