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Махачев и Царукян провели дуэль взглядов перед титульным реваншем в UFC (видео)

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Бойцы ММА Ислам Махачев и Арман Царукян (слева направо)
Ислам Махачев и Арман Царукян (слева направо). Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Бойцы смешанного стиля Ислам Махачев (Россия) и Арман Царукян (Армения) встретились лицом к лицу перед вторым очным поединком, передает NUR.KZ со ссылкой на Х-аккаунт UFC.

Противостояние спортсменов возглавит турнир UFC 311, который состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января по казахстанскому времени. На кону будет стоять титул в легком весе, которым владеет Махачев. Царукян занимает первое место в рейтинге дивизиона.

Ранее соперники бились в 2019 году. Тогда Махачев одержал победу единогласным решением судей, а Царукян дебютировал в UFC.

Перед реваншем спортсмены приняли участие в пресс-конференции, на которой с уважением высказывались друг о друге. После ответов на вопросы Махачев и Царукян провели дуэль взглядов, а затем обменялись рукопожатием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2212580-mahachev-i-carukyan-proveli-duel-vzglyadov-pered-titulnym-revanshem-v-ufc-video/

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