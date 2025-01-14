Чемпион UFC высмеял Шавката Рахмонова за поединок с непобежденным бойцом

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе, американо-палестинский боец Белал Мухаммад прокомментировал бой Шавката Рахмонова против ирландца Иэна Гэрри, передает NUR.KZ со ссылкой на Submission Radio.

Чемпион полусреднего дивизиона признал Шавката Рахмонова очень сильным соперником, но также раскритиковал за стиль в последнем бою против ирландца Иэна Гэрри.

"25-минутный бой Рахмонова и Гэрри подтвердил мои мысли насчет них обоих. Оказалось, что Рахмонов никакой не Робокоп, он не может проходиться катком по любому оппоненту.

Я всегда думаю, что мне предстоит драться с лучшей версией каждого соперника. Я лучший полусредневес в мире, а после боя Рахмонов — Гэрри я стал лишь более уверен в себе. Я стану первым, кто победит Шавката. И я сделаю это досрочно", — заявил Мухаммад.

Напомним, ранее стали известны детали предстоящего совместного поединка непобежденного казахстанского файтера против чемпиона полусреднего веса.

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