Таджикистанец Нурулло Алиев выиграл второй бой в UFC и остался непобежденным

Таджикистанский боец смешанного стиля (ММА) Нурулло Алиев одержал вторую победу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире в Лас-Вегасе. Его поединок с американцем Джо Солекки в лимите легкого веса (до 70,3 кг) открывал кард.

Бой продлился все три раунда. Большую часть противостояния Алиев владел преимуществом. В итоге он одержал победу единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Для 25-летнего таджикистанца поединок стал первым с февраля 2023 года. В UFC он выиграл все два боя, за карьеру — все десять.

Солекки уступил в третий раз подряд. Всего на счету 31-летнего американца 13 побед при шести поражениях.

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