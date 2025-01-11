UFC официально объявил следующий бой Асу Алмабаева

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в социальных сетях официально анонсировала следующий поединок казахстанца Асу Алмабаева, передает NUR.KZ.

Спортсмен выступит 1 марта на турнире в Лас-Вегасе. Соперником Алмабаева будет австралиец Стив Эрцег.

Казахстанец занимает восьмое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона, его оппонент идет строчкой ниже. При этом Эрцег в прошлом мае бился за титул, но уступил бразильцу Александру Пантоже. В последнем поединке австралиец в августе был нокаутирован новозеландцем Каем Кара-Франсом.

Алмабаев же выиграл все четыре боя в UFC. Казахстанец идет на серии из 17 побед.

Кроме того, на турнир 1 марта анонсированы еще два рейтинговых поединка в наилегчайшем дивизионе. Американец Брэндон Ройвал (№1) встретится с португальцем Манелем Капе (№6), а другой представитель США Чарльз Джонсон (№12) побьется с узбекистанцем Рамазаном Темировым.

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