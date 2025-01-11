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Непобежденный боец из Кыргызстана стал чемпионом крупного промоушена

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Кыргызстанский боец ММА Акбар Абдуллаев
Акбар Абдуллаев. Фото: Официальный сайт ONE

Кыргызстанский боец смешанного стиля (ММА) Акбар Абдуллаев стал новым чемпионом азиатской лиги ONE Championship в полулегком весе (до 65,8 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена был китаец Танг Кай. Их поединок возглавил турнир промоушена в Бангкоке — столице Таиланда.

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Абдуллаев владел преимуществом большую часть противостояния, проводил тейкдауны и контролировал оппонента в партере.

В пятом раунде кыргызстанец в очередной раз оказался в доминирующей позиции и нанес несколько мощных ударов, после чего рефери прервал поединок и зафиксировал технический нокаут.

Чемпионский пояс перешел к Абдуллаеву. За карьеру в ММА 27-летний кыргызстанец досрочно выиграл все 12 боев. Один из них он завершил сабмишеном, остальные — нокаутами.

Кай потерпел третье поражение и впервые уступил досрочно. В активе 28-летнего китайцы осталось 19 побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2210597-nepobezhdennyy-boec-iz-kyrgyzstana-stal-chempionom-krupnogo-promoushena/

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