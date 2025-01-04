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Казахстанский боец узнал соперника по дебютному поединку в UFC

Опубликовано:

Казахстанский боец UFC Дияр Нургожай
Дияр Нургожай: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Дияр Нургожай, выступающий в полутяжелой весовой категории, узнал детали дебютного поединка в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на команду файтера.

Нургожай дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате 15 марта на турнире UFC Vegas 104 в Лас-Вегасе. Вечер смешанных единоборств пройдет в съемочном павильоне UFC Apex. Соперником казахстанского файтера будет 28-летний представитель Бразилии Брендсон Рибейро.

Для бразильца это будет четвертый бой в UFC. На данный момент в его активе три поражения и одна победа.

Для казахстанского бойца это будет дебютный поединок в UFC. В октябре прошлого года Нургожай выиграл бой в претендентской серии Daba White Contenders и получил контракт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2207921-kazahstanskiy-boec-uznal-sopernika-po-debyutnomu-poedinku-v-ufc/

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