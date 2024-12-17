Асу Алмабаев узнал детали следующего боя в UFC: известна дата

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев получил новый бой на турнире UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Как сообщает источник, седьмой номер рейтинга наилегчайшего дивизиона Асу Алмабаев выступит 1 марта 2025 года на UFC Vegas 103 (он же UFC Fight Night 253).

Турнир пройдет в UFC Apex, который является съемочным павильоном промоушена. Для "Зульфикара" это будет уже пятый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате. Предполагаемым соперником будет файтер из топ-10 наилегчайшего веса.

Напомним, свой последний бой казахстанец провел 20 октября против Матеуса Николау, в том поединке Алмабаев одержал победу решением судей.

После этого он стремительно взлетел в рейтинга наилегчайшего дивизиона, поднявшись на седьмую строчку.

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