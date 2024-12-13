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Реванш Артема Резникова и Юсуфа Раисова сорвался из-за болезни казахстанца

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Артем Резников
Артем Резников. Фото: Пресс-служба ACA

Российский MMA-промоушен ACA официально объявил об отмене поединка между казахстанцем Артемом Резниковым и россиянином Юсуфом Раисовым, передает NUR.KZ.

Реванш спортсменов в полусреднем весе был включен в основной кард турнира ACA 182, который состоится 15 декабря в Москве. Однако в лиге сообщили о проблемах Резникова со здоровьем. Сам казахстанец раскрыл подробности в видеообращении в Instagram.

"Всех приветствую! К сожалению, снялся с боя по состоянию здоровья. Заболел в понедельник, поднялась температура. До среды терпел, и в среду температура поднялась до 39,2. Понял уже, что драться не получится. Вызвал врачей, они меня осмотрели и зафиксировали температуру. Поставили диагноз "вирусная инфекция" и запретили вес гонять.
Извиняюсь перед всеми, кого подвел, но от этого никто не застрахован. Прошу лигу ACA перенести наш бой на следующий турнир 8 февраля", — заявил Резников и опубликовал кадры с термометром, на котором зафиксирована высокая температура.

В 2020 году казахстанец и россиянин уже проводили очный поединок. Тогда Резников одержал победу раздельным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2200425-revansh-artema-reznikova-i-yusufa-raisova-sorvalsya-iz-za-bolezni-kazahstanca/

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