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Последняя дуэль взглядов Шавката Рахмонова и Иэна Гэрри перед боем привела к потасовке (видео)

Опубликовано:

Бойцы ММА Шавкат Рахмонов и Иэн Мачадо Гэрри (слева направо)
Шавкат Рахмонов и Иэн Мачадо Гэрри (слева направо). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанец Шавкат Рахмонов и ирландец Иэн Мачадо Гэрри провели последнюю дуэль взглядов перед очным поединком на турнире UFC 310, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Рейтинговое противостояние спортсменов в полусреднем весе станет вторым по значимости событием предстоящего шоу. Накануне турнира прошло церемониальное взвешивание, в рамках которого состоялись и последние стердауны.

Рахмонов традиционно вышел на сцену в тымаке — казахском национальном головном уборе. После объявления официального веса спортсмен подошел к Мачадо Гэрри для дуэли взглядов.

Соперники пожали друг другу руки, однако атмосфера быстро стала накаляться. Оппоненты сблизились и столкнулись лбами, обмениваясь репликами.

После этого Мачадо Гэрри боднул Рахмонова, а казахстанец оттолкнул ирландца руками. Служба безопасности разняла бойцов.

Напомним, ранее Рахмонов и Мачадо Гэрри успешно прошли официальную процедуру взвешивания. Их поединок состоится ранним утром 8 декабря по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197448-poslednyaya-duel-vzglyadov-shavkata-rahmonova-i-iena-gerri-pered-boem-privela-k-potasovke-video/

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