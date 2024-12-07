Последняя дуэль взглядов Шавката Рахмонова и Иэна Гэрри перед боем привела к потасовке (видео)

Казахстанец Шавкат Рахмонов и ирландец Иэн Мачадо Гэрри провели последнюю дуэль взглядов перед очным поединком на турнире UFC 310, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Рейтинговое противостояние спортсменов в полусреднем весе станет вторым по значимости событием предстоящего шоу. Накануне турнира прошло церемониальное взвешивание, в рамках которого состоялись и последние стердауны.

Рахмонов традиционно вышел на сцену в тымаке — казахском национальном головном уборе. После объявления официального веса спортсмен подошел к Мачадо Гэрри для дуэли взглядов.

Соперники пожали друг другу руки, однако атмосфера быстро стала накаляться. Оппоненты сблизились и столкнулись лбами, обмениваясь репликами.

После этого Мачадо Гэрри боднул Рахмонова, а казахстанец оттолкнул ирландца руками. Служба безопасности разняла бойцов.

Напомним, ранее Рахмонов и Мачадо Гэрри успешно прошли официальную процедуру взвешивания. Их поединок состоится ранним утром 8 декабря по казахстанскому времени.

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