Последняя дуэль взглядов Шавката Рахмонова и Иэна Гэрри перед боем привела к потасовке (видео)

Казахстанец Шавкат Рахмонов и ирландец Иэн Мачадо Гэрри провели последнюю дуэль взглядов перед очным поединком на турнире UFC 310, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.
Рейтинговое противостояние спортсменов в полусреднем весе станет вторым по значимости событием предстоящего шоу. Накануне турнира прошло церемониальное взвешивание, в рамках которого состоялись и последние стердауны.
Рахмонов традиционно вышел на сцену в тымаке — казахском национальном головном уборе. После объявления официального веса спортсмен подошел к Мачадо Гэрри для дуэли взглядов.
Соперники пожали друг другу руки, однако атмосфера быстро стала накаляться. Оппоненты сблизились и столкнулись лбами, обмениваясь репликами.
После этого Мачадо Гэрри боднул Рахмонова, а казахстанец оттолкнул ирландца руками. Служба безопасности разняла бойцов.
Напомним, ранее Рахмонов и Мачадо Гэрри успешно прошли официальную процедуру взвешивания. Их поединок состоится ранним утром 8 декабря по казахстанскому времени.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2197448-poslednyaya-duel-vzglyadov-shavkata-rahmonova-i-iena-gerri-pered-boem-privela-k-potasovke-video/