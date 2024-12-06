Казахстанец Асылжан Бакытжанулы дебютировал в российской лиге с победы над бывшим бойцом UFC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Асылжан Бакытжанулы выиграл дебютный поединок в российском промоушене "Наше Дело", передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде турнира на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге. В рамках промежуточного веса он встретился с россиянином Шамилем Гамзатовым — бывшим бойцом PFL и UFC.

Поединок продлился все три раунда. Первые два прошли в стойке, где соперники показали конкурентную борьбу и проводили обоюдные атаки. В третьем раунде Бакытжанулы смог оформить тейкдаун и долго контролировать Гамзатова у сетки.

В итоге все три судьи признали 34-летнего казахстанца сильнейшим со счетом 29-28. Таким образом, он с победы дебютировал в лиге "Наше Дело".

Всего на счету Бакытжанулы 16 выигранных поединков при четырех поражениях, одной ничьей и одном бое без результата.

Гамзатов уступил в третий раз подряд. В активе 34-летнего россиянина осталось 14 побед.

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