Шавкат Рахмонов рассказал о том, что дополнительно его мотивирует перед боем на UFC 310

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов провел совместную пресс-конференцию с ирландцем Йэном Гэрри перед предстоящим поединком, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC.

На совместной пресс-конференции Рахмонову напомнили, что в совместных спаррингах он уже побеждал Гэрри поможет ли это ему в предстоящем поединке.

"Конечно, спарринги это одно, а бой - совсем другое. Но в бою я покажу ему всю свою полную мощь!"

Также, журналисты спросили о том, чувствует ли "Номад" дополнительную мотивацию, так как его бой проходит за неделю до Дня Независимости Казахстана.

"Это большой день для нас, важный праздник для меня, как для казахстанца. Это мотивация для меня выйти в октагон и оставить всего себя!

С того момента, как я дебютировал в UFC, здесь появилось несколько талантливых бойцов из Казахстана. У нас большая фан-база, которая любит именно UFC. И надеемся, что в будущем UFC приедет и к нам в страну", - заявил Рахмонов.

Ранее, Йэн Мачадо Гэрри оценил сильные качества непобежденного казахстанского бойца.

Соперники встретятся 7 декабря (утро 8 декабря по казахстанскому времени) в рамках со-главного события на турнире UFC 310 в Лос-Анджелесе.

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