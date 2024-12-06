"Шавкат хорош во всем": соперник Рахмонова оценил его сильные качества перед совместным боем в UFC

Седьмой номер среднего дивизиона UFC, ирландский боец смешанных единоборств Йэн Мачадо Гэрри оценил своего оппонента по очному поединку казахстанского файтера Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC.

Соперники встретятся 7 декабря (утро 8 декабря по казахстанскому времени) в рамках со-главного события на турнире UFC 310 в Лос-Анджелесе.

На пресс-конференции перед совместным поединок Йэн Гэрри оценил силу непобежденного казахстанца.

"Шавкат хорош во всем: в стойке, у него хороший грэпплинг и борьба. Он может в стойке финишировать, избить, тоже самое на "земле" может сделать. Я просто думаю, что было бы здорово поставить эту галочку. Показать миру, что я могу противостоять это жесткой борьбе и затем двигаться дальше, биться с таким как Шавкат. Я заряжен на эту возможность", - заявил ирландец на совместной пресс-конференции перед боем.

Ранее, Шавкат Рахмонов и Йэн Гэрри провели "дуэль взглядов" перед очным боем в UFC.

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