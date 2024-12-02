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"Станет кошмаром": экс-чемпион UFC назвал сильное качество Хамзата Чимаева

Опубликовано:

Бойцы ММА Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев (слева направо)
Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев (слева направо). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе, австралиец Роберт Уиттакер рассказал о своем бывшем сопернике, российском бойце Хамзате Чимаеве, передает NUR.KZ со ссылкой MMA Fighting.

Бойцы встречались в рамках очного боя на номерном турнире UFC 308. победу в котором удушающим приемом в первом раунде одержал Чимаев.

«Респект ему. Парень знает свои сильные стороны и играет ими как надо. Он готов выложиться по полной.
Это был красивый тейкдаун. У него действительно сильный прогиб. Он силен, у него был действительно сильный прогиб, и он действительно хорошо заставлял меня работать.
Мне интересно посмотреть, что он сделает дальше. Я думаю, он станет кошмаром для многих парней из первой пятерки, потому что я не знаю, как остановить этот тейкдаун», — заявил Уиттакер.

Отметим, на данный момент Хамзат Чимаев занимает третью строчку в в рейтинге среднего дивизиона.

Ранее, боец назвал казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова в числе лучших файтеров UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2194892-stanet-koshmarom-eks-chempion-ufc-nazval-silnoe-kachestvo-hamzata-chimaeva/

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