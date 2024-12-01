"Казахский терминатор" проиграл в кровавом бою за чемпионский пояс

Казахстанский боец смешанного стиля Муратбек Касымбай уступил россиянину Исе Исаеву в поединке по правилам бокса в перчатках для ММА, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало главным событием турнира Nomad FC, который прошел в Алматы. На кону стоял чемпионский пояс в легком весе, который защищал Исаев.

Поединок продлился все пять раундов. По ходу боя Касымбай получил серьезный урон, его лицо было сильно окровавлено.

В итоге Исаев одержал победу единогласным решением судей и защитил титул.

Касымбай же теперь будет готовиться к поединку по правилам бокса с иранцем Мохаммадом "Персом" Хейбати, который назначен на 27 декабря. Добавим, что в MMA на счету бойца по прозвищу "Казахский терминатор" 13 побед при четырех поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.