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"Казахский терминатор" проиграл в кровавом бою за чемпионский пояс

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай
Муратбек Касымбай: instagram.com/muratbek_kassymbay/

Казахстанский боец смешанного стиля Муратбек Касымбай уступил россиянину Исе Исаеву в поединке по правилам бокса в перчатках для ММА, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало главным событием турнира Nomad FC, который прошел в Алматы. На кону стоял чемпионский пояс в легком весе, который защищал Исаев.

Поединок продлился все пять раундов. По ходу боя Касымбай получил серьезный урон, его лицо было сильно окровавлено.

В итоге Исаев одержал победу единогласным решением судей и защитил титул.

Касымбай же теперь будет готовиться к поединку по правилам бокса с иранцем Мохаммадом "Персом" Хейбати, который назначен на 27 декабря. Добавим, что в MMA на счету бойца по прозвищу "Казахский терминатор" 13 побед при четырех поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2194664-kazahskiy-terminator-proigral-v-krovavom-boyu-za-chempionskiy-poyas/

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