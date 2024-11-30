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Четыре россиянина выиграли Гран-при PFL на миллион долларов

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Российский боец ММА Денис Гольцов
Денис Гольцов. Фото: Cooper Neill/Getty Images

В Саудовской Аравии прошел турнир, на котором определились чемпионы Гран-при Professional Fighters League (PFL) сезона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

В четырех их шести весовых категорий сильнейшими стали российские бойцы смешанного стиля (ММА).

Денис Гольцов в рамках тяжелого дивизиона победил своего соотечественника Олега Попова благодаря удушающему приему в первом раунде. Другая российская дуэль завершилась в пользу Шамиля Мусаева, который нокаутировал Магомеда Умалатова в третьей трехминутке и стал чемпионом в полусреднем весе.

Тимур Хизриев единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46) победил британца Брендона Лонейна в финале Гран-при в полулегкой категории. Легковес Гаджи Рабаданов нокаутировал американца Брента Примуса в третьем раунде.

Напомним, чемпионом Гран-при в полутяжелом дивизионе стал туркменистанец Довлетджан Ягшимурадов, который оформил нокаут за минуту. В еще одном финале британца Дакота Дитчева нокаутировала бразильянку Тайлу Сантос и стала лучшей в женском наилегчайшем весе.

Все победители Гран-при PFL получили по миллиону долларов в качестве денежного приза (около 515 миллионов тенге по нынешнему курсу).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2194578-chetyre-rossiyanina-vyigrali-gran-pri-pfl-na-million-dollarov/

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