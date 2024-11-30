Звезда MMA из Туркменистана оформил нокаут за минуту и выиграл миллион долларов

Туркменистанский боец смешанного стиля (ММА) Довлетджан Ягшимурадов стал победителем Гран-при Professional Fighters League (PFL), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен бился за титул в полутяжелом весе (до 93 кг) на турнире в Саудовской Аравии. Его соперником был американец Импа Касанганай, который выиграл Гран-при в прошлом году.

Поединок, рассчитанный на пять раундов, завершился за минуту. Представитель США устремился в атаку, но Ягшимурадов встретил его серией ударов. Туркменистанцу удалось потрясти оппонента и нанести еще несколько точных панчей. Касанганай рухнул на канвас, и рефери зафиксировал нокаут.

Таким образом, 35-летний туркменистанец стал чемпионом Гран-при PFL сезона-2024 и забрал главный приз в размере миллиона долларов (около 515 миллионов тенге по нынешнему курсу). Победная серия Ягшимурадова теперь длится семь поединков. Всего за карьеру он выиграл 25 боев, уступил в семи, а еще один свел к ничьей.

Касанганай прервал серию из трех побед. На счету 30-летнего американца теперь 18 выигранных боев при пяти поражениях.

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