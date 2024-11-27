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"Вы видели, как слетел Белал": тренер Шавката Рахмонова высказался о возможной травме казахстанца перед боем

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Тренер спортивного зала Kill Cliff Саид Сапаров высказался о бандаже на колене казахстанского бойца Шавката Рахмонова, с которым проводит лагерь спортсмен, сообщает Prosports.kz.

На последних публикациях с тренировочного лагеря в США Шавкат Рахмонов предстал в специальном защитном бандаже на колене, что обеспокоило любителей ММА.

На вопрос о возможной травме "Номада" высказался наставник файтера Саид Сапаров.

"С ногой все в порядке, работаем на полную силу. К сожалению, ММА – это такой вид спорта, что всегда что-то беспокоит. Никто не застрахован, но таков путь бойца. Вы сами видели, как слетел Белал – а ведь на кону пояс и карьера. Понять можно – любой боец хочет подойти к бою на 100%", – заявил Сапаров.

Напомним, 8 декабря Рахмонов выступит в со-главном поединке турнира UFC 310, его соперником выступит седьмой номер полусреднего веса ирландец Иэн Гэрри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2192841-vy-videli-kak-sletel-belal-trener-shavkata-rahmonova-vyskazalsya-o-vozmozhnoy-travme-kazahstanca-pered-boem/

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