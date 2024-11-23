Боец-модель из UFC победил бывшего претендента на чемпионский пояс

Новозеландский боец смешанного стиля (ММА) Карлос Олберг победил швейцарца Волкана Оздемира на турнире UFC Fight Night 248, передает корреспондент NUR.KZ.
Поединок спортсменов прошел в рамках основного карда шоу. Перед боем Оздемир занимал восьмое место в рейтинге полутяжелого дивизиона (до 93 кг), Олберг — десятое.
Их очное противостояние продлилось все три раунда и прошло в стойке. По итогам поединка Олберг одержал победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Таким образом, при следующем обновлении рейтингов новозеландец с высокой вероятностью обгонит своего соперника. Всего для 34-летнего Олберга это седьмая победа подряд. За карьеру в ММА спортсмен, который также регулярно выступает моделью для разных брендов, выиграл 11 боев и уступил в одном.
35-летний Оздемир прервал серию из двух побед. На счету бывшего претендента на пояс UFC 20 выигранных поединков при восьми поражениях.
Напомним, также на турнире в Макао был оформлен один из ярчайших нокаутов в нынешнем году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2191587-boec-model-iz-ufc-pobedil-byvshego-pretendenta-na-chempionskiy-poyas/