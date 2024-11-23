Нокаут года? "Король кунг-фу" из России вырубил соперника "вертушкой" в голову

Российский боец смешанного стиля (ММА) Муслим Салихов одержал эффектную досрочную победу на турнире UFC Fight Night 248, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в основном карде шоу в Макао. Его соперником в рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг) был китаец Сонг Кенан.

Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился уже в первом. На четвертой минуте боя Салихов резко выполнил удар ногой в голову с разворота.

Хайкик оказался точным и сильным, Сонг рухнул на канвас. Рефери оперативно прервал поединок, но россиянин успел нанести и добивающий удар.

Для 40-летнего Салихова это вторая победа подряд. Всего спортсмен по прозвищу "Король кунг-фу" выиграл 21 бой и уступил в пяти.

На счету 34-летнего Сонга теперь 22 победы при девяти поражениях в профессиональных ММА.

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