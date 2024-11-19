Чемпион UFC выбрал победителя боя Шавкат Рахмонов — Йэн Гэрри

Обладатель чемпионского пояса в полусреднем дивизионе Белал Мухаммад назвал победителя боя между третьим номером рейтинга, казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Йэном Гэрри, передает NUR.KZ.

На странице в социальной сети X у Мухаммада спросили, кто по его мнению одержит победу в бою между двумя непобежденными файтерами.

Американец выбрал Йэна Гэрри, а также призвал Шавката Рахмонова вести социальные сети самостоятельно, а не при помощи менеджера.

Напомним, 16 ноября было официально объявлено о бое между казахстанцем и седьмым номером рейтинга Йэном Гэрри. Поединок станет со-главным событием номерного турнира UFC 310 8 декабря. Планируется, что победитель в 2025 году побьется с обладателем титула Белалом Мухаммадом. Ранее американо-палестинский спортсмен снялся с чемпионского поединка против Рахмонова из-за инфекции и операции.

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