Джон Джонс оказался на 5 кг легче соперника перед титульным боем на UFC 309

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории Джон Джонс успешно прошел официальную процедуру взвешивания перед поединком со Стипе Миочичем, сообщает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Турнир UFC 309 состоится в ночь с 16 на 17 ноября, шоу состоится на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). В главном событии вечера двукратный чемпион организации Джон Джонс будет защищать пояс в тяжелом весе против бывшего "короля дивизиона" Стипе Миочича.

На взвешивании результат Джонса составил 107,5 кг, Миочич же оказался на пять килограммов тяжелее оппонента (112,76 кг). Напомним, что рамки тяжелого дивизиона составляют от 93 до 120 кг.

В со-главном событии бывший обладатель титула в легком весе бразилец Чарльз Оливейра проведет реванш против американца Майкла Чендлера, оба файтера уложились в лимит, показав одинаковый результат – 70,58 кг.

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