Федор Емельяненко приехал в Астану и высказался о Шавкате Рахмонове

Знаменитый российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в Астане дал оценку казахстанскому файтеру Шавкату Рахмонову, передает Tengri Sport.

Один из самых титулованных представителей ММА прибыл в столицу Казахстана и посетил церемонию открытия чемпионата мира по самбо.

Во время общения с журналистами Емельяненко получил вопрос о Рахмонове.

"Да, я смотрел Шавката. Видел несколько его боев. Думаю, все в его руках. Конечно, он может [стать чемпионом UFC]. Были бы желание и стремление к победе", — заявил Емельяненко.

Также бывший боец высказался о своих эмоциях при посещении Казахстана. Он уже второй раз в 2024 году прибыл в Астану.

"Всегда меня очень добро и тепло встречают в Казахстане. И в этот раз, в этот приезд я почувствовал с аэропорта самое доброе отношение", — сказал Емельяненко.

Чемпионат мира по самбо продлится в Астане до 10 ноября.

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