Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев узнали места в рейтинге UFC

Опубликовано:

Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев
Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга во всех весовых категориях, передает NUR.KZ.

В рейтинге полусреднего дивизиона непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов продолжает удерживать третью строчку. Чемпионом в этом весе продолжает оставаться американо-палестинский файтер Белал Мухаммад. Первые две позиции занимают Леон Эдвардс и Камару Усман.

Асу Алмабаев по-прежнему располагается на седьмом месте в наилегчайшей весовой категории. Чемпионским поясом в этом дивизионе обладает Алехандре Пантожа.

Напомним, Шавкат Рахмонов должен был провести бой за чемпионский титул в полусреднем дивизионе против Белала Мухаммада, но американец занес инфекцию в ногу и не сможет принять поединок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2183346-shavkat-rahmonov-i-asu-almabaev-uznali-mesta-v-reytinge-ufc/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie