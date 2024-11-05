Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев узнали места в рейтинге UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга во всех весовых категориях, передает NUR.KZ.

В рейтинге полусреднего дивизиона непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов продолжает удерживать третью строчку. Чемпионом в этом весе продолжает оставаться американо-палестинский файтер Белал Мухаммад. Первые две позиции занимают Леон Эдвардс и Камару Усман.

Асу Алмабаев по-прежнему располагается на седьмом месте в наилегчайшей весовой категории. Чемпионским поясом в этом дивизионе обладает Алехандре Пантожа.

Напомним, Шавкат Рахмонов должен был провести бой за чемпионский титул в полусреднем дивизионе против Белала Мухаммада, но американец занес инфекцию в ногу и не сможет принять поединок.

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