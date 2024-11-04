Шавкат Рахмонов бросил вызов чемпиону полулегкого дивизиона UFC Илие Топурия

Казахстанский боец смешанных единоборств, третий номер полусреднего дивизиона ответил на предложение возможного боя с чемпионом в полулегком весе UFC Илии Топурия, передает NUR.KZ.

Казахстанский файтер выложил на своей странице в Instagram в разделе stories фотографию с фотошопом, на которой он применяет болевой прием на человеке с лицом чемпиона полулегкого дивизиона, испано-грузинского бойца Илии Топурия.

«Я слышал, Топурия хочет подраться со мной. Я могу сразиться с ним одной рукой», — подпсиал коллаж Шавкат Рахмонов.

Instagram-stories Шавката Рахмонова. Фото: instagram.com / shavkatrahmonov94

На самом деле Илия Топурия не вызывал Рахмонова на бой. Недопонимание случилось после фейковой цитаты испано-грузинского бойца в Telegram-канале "Main Card MMA".

Напомним, непобежденный казахстанец должен был провести поединок с чемпионом в полусреднем дивизионе Белалом Мухаммадом, но поединок сорвался из-за инфекции стопы американца.

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