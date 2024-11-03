Бывший чемпион UFC выиграл кровавый главный бой на турнире в Канаде

Мексиканский боец смешанного стиля (ММА) Брэндон Морено одержал победу над иракцем Амиром Альбази в главном поединке турнира UFC Fight Night 246, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в канадском Эдмонтоне. Перед боем Морено занимал второе место в рейтинге наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг), Альбази шел третьим.

Их очный поединок продлился все пять раундов. Мексиканец владел преимуществом и нанес сопернику значительный урон, в том числе разбив его лицо до крови.

В итоге 30-летний Морено одержал победу единогласным решением судей (49-46, 50-45, 50-45) и прервал серию из двух поражений. Всего за карьеру в ММА бывший чемпион UFC выиграл 22 боя, уступил в восьми и еще два свел к ничьим.

На счету Альбази теперь 17 побед при двух поражениях. В UFC 31-летний иракец проиграл впервые.

В соглавном событии турнира в Эдмонтоне американка Эрин Бланчфилд единогласным решением судей победила свою соотечественницу и бывшую чемпионку лиги Роуз Намаюнас. Все три арбитра зафиксировали счет 48-47. Бой прошел в рамках женского наилегчайшего дивизиона, где Бланчфилд занимает третье место, а Намаюнас — пятое.

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