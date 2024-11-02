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"Недопустимо": казахстанского бойца со скандалом уволили из российской лиги

Опубликовано:

Казахстанский боксер Багдос Олжабай
Багдос Олжабай. Фото: Instagram @bagdos_olzhabai

Вице-президент российского промоушена ACA Магомед Бибулатов сообщил об увольнении казахстанского бойца смешанного стиля Багдоса Олжабая, передает NUR.KZ.

Планировалось, что спортсмен 2 ноября выступит на турнире ACA 181 в Санкт-Петербурге. Его соперником в рамках полулегкого дивизиона должен был стать россиянин Рустам Керимов.

Однако Олжабай не прошел обязательную процедуру взвешивания. В Instagram-аккаунте он сообщил о проблемах со здоровьем при весогонке, извинился перед лигой и оппонентом и пообещал больше не совершать таких ошибок.

В промоушене приняли решение расторгнуть контракт с казахстанцем.

"Багдос Олжабай уволен из лиги АСА за неявку на церемонию взвешивания и последующий отказ выходить на бой без подтвержденной уважительной причины. Это не единичный случай, когда Багдос срывает поединки. Такое поведение в нашей лиге недопустимо. Уважайте своего соперника, организацию и свой труд", — заявил Бибулатов.

Олжабай успел провести один бой под эгидой ACA и выиграл его. Всего в профессиональных MMA он одержал 16 побед при четырех поражениях. Ранее казахстанец был чемпионом лиги Alash Pride.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2182097-nedopustimo-kazahstanskogo-boyca-so-skandalom-uvolili-iz-rossiyskoy-ligi/

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