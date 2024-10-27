"Челюсть в порядке": Уиттакер прокомментировал тяжелое поражение от Чимаева на UFC 308

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер на своей официальной странице в Instagram рассказал о своих травмах после поединка с Хамзатом Чимаевым на турнире в Абу-Даби, передает NUR.KZ.

Автралиец, занимавший третью строчку в рейтинге лучших средневесов промоушена, встретился с Чимаевым в рамках со-главного поединка турнира UFC 308. "Борз" одержал досрочную победу в первом раунде, оформив болевой прием на челюсть Уиттакера.

Сам Хамзат заявлял, что слышал хруст во время проведения сабмишена.

Роберт Уиттакер подтвердил, что перелома челюсти не обнаружено, а пострадали только зубы.

"Большие поздравления Хамзату, он был лучше сегодня, и это все. Я чувствовал себя отлично, все было на высоте, и я был готов. Моя челюсть в порядке, но зубы были сдвинуты. Это хороший повод исправить их как следует...", - написал боец.

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